Gössitz - Mehrere Menschen in Militäruniformen sollen am Donnerstag zu Fuß oder auf Motorrädern in Gössitz (Saale-Orla-Kreis) unterwegs gewesen sein. Zunächst wurden drei Männer auf Crossmotorrädern und etwa 20 weitere Menschen in einheitlichen Militäruniformteilen am Neumannshof gesehen, wie die Polizei Saale-Orla am Freitag mitteilte. Bei dem darauffolgenden Einsatz trafen Polizisten diese Gruppe nicht mehr an.

Wenig später fuhr an einer Gaststätte ein uniformierter Motocrossfahrer umher, wie es hieß. Polizisten machten den Mann und zwölf weitere Männer im Alter von 19 bis 40 Jahren an einem Bungalow bei Gössitz ausfindig - Uniformteile fanden die Beamten eigenen Angaben zufolge nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Symbole und prüft einen Zusammenhang der beiden Gruppen.

Der 34 Jahre alte Motorradfahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und seine Maschine war weder zugelassen noch versichert. Die Polizisten beschlagnahmten sie.