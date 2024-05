Berlin - Tatort-Ermittler Martin Brambach ist seinen eigenen Worten zufolge seinem Halbbruder Jan Josef Liefers früher auf den Keks gegangen. „Er ist ja etwas älter und als er dann an der Schauspielschule in Ost-Berlin war, da war ich 16 und bin ihm wohl ein bisschen auf den Keks gegangen, weil ich ihm immer gefolgt bin und verfolgt habe, was er so macht“, sagte der 56-Jährige in der Sendung „100% Promi“ auf rbb88.8, der Landeswelle des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Brambach könne sich auch noch an Liefers „sehr hübsche Freundin“ erinnern. Von Liefers habe er gelernt, wie man Gitarre spielt und Zigaretten dreht.

Martin Brambach ist am Donnerstagabend im Ersten im Wiener ARD-Krimi „Blind ermittelt. Tod im Kaffeehaus“ zu sehen. Darin spielt er Ermittlungsleiter Bollinger.