Mitten in der Nacht fordern maskierte Täter Bargeld aus den Kassen eines Supermarkts in Berlin – und setzen dabei Reizgas ein. Das hat schlimme Folgen für einen Mitarbeiter.

Berlin - Mit Reizgas und Schusswaffe haben zwei Männer mitten in der Nacht einen Supermarkt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick überfallen. Die maskierten Täter betraten in der Nacht auf Mittwoch das Geschäft und verletzten einen 30 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter mit dem Reizgas, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin bedrohten die beiden Täter zwei 19-jährige Angestellte mit Reizgas und Schusswaffe und verlangten Geld aus den Kassen. Einer der beiden 19-Jährigen sei der Forderung nachgekommen, hieß es weiter.

Schließlich flüchteten die Täter mit der Beute. Rettungskräfte brachten den Sicherheitsmitarbeiter in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei laufen.