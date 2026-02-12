Der fristlosen Kündigung folgt ein Rechtsstreit zwischen dem Basketball-Bundesligisten und dem Spieler. Nun zieht es den 38-Jährigen nach Bremerhaven.

John Bryant (l) ist nicht mehr Teil des MBC-Teams und geht nach Bremerhaven. (Archivbild)

Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC wird seinen gekündigten Routinier John Bryant an Zweitligist Eisbären Bremerhaven abgeben. Das bestätigte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. Der MBC folgt einer Aufforderung des Arbeitsgerichtes Halle, das den Verein zur Erteilung der Transferfreigabe verpflichtet hatte.

Der MBC hatte den 38-jährigen Bryant Mitte Januar vom Trainings- und Wettkampfbetrieb suspendiert und ihm vorgeworfen, zentrale Erwartungen an Professionalität und Zusammenarbeit nicht mehr erfüllt zu haben. „Wir hatten versucht, diese Dinge intern und einvernehmlich zu regeln. Es hat leider nicht funktioniert“, sagte Geissler.

Bryant hatte vor dem Arbeitsgericht zunächst auf Weiterbeschäftigung geklagt. Eine Transferfreigabe sei vom MBC verweigert worden, hatten seine Anwälte am Mittwoch mitgeteilt.

MBC: Transferanfrage kam am Mittwoch

„Wir haben uns nicht gegen eine Transferfreigabe gestellt“, sagte Geissler. Im Basketball gebe es die Regelung, dass der aufnehmende Verein eine Transferfreigabe beim abgebenden Club anfragen müsse. „Eine solche ist am Mittwochmittag von Bremerhaven erstmals bei uns eingegangen. Es spricht nichts dagegen, dass wir diese erfüllen“, betonte der MBC-Geschäftsführer.

Bryant spielte seit Januar 2022 für den MBC und wurde in der vergangenen Saison mit dem Team aus Sachsen-Anhalt überraschend Pokalsieger. Der Deutsch-Amerikaner absolvierte mehr als 500 Spiele in der Bundesliga und war vor der Station in Weißenfels in Ulm, München und Gießen aktiv.