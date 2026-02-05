Einst kostete Sacha Boey mehr als 30 Millionen Euro Ablöse. Beim FC Bayern kam er aber nur wenig zum Einsatz. Nun steht angeblich sein Wechsel bevor.

München - Der FC Bayern München gibt Außenverteidiger Sacha Boey Medienberichten zufolge an Galatasaray Istanbul ab. Wie unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der 25-jährige Franzose bis zum Sommer an seinen früheren Verein in der Türkei verliehen.

Das Geschäft soll eine Kaufoption beinhalten, Galatasaray übernimmt Boeys Gehalt bis Ende Juni. Die medizinische Untersuchung soll heute stattfinden. Offizielle Angaben lagen zunächst nicht vor.

Boeys Vertrag in München gilt bis 2028

Die Bayern hatten Boey Ende Januar 2024 aus Istanbul verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Galatasaray selbst teilte mit, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus bezahlt haben. Die Bayern teilten keine Details zur Ablöse mit.

Boey hatte beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte sich in seinen zwei Jahren in München keinen Stammplatz erarbeiten. Das Wintertransferfenster in der Türkei ist noch wenige Tage offen.