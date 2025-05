Nick Woltemade hat in dieser Saison für Furore gesorgt. Europäischen Topclubs ist das offenbar aufgefallen.

Nick Woltemade hat sich zum Leistungsträger in Stuttgart entwickelt.

Stuttgart - Der spanische Top-Club Atlético Madrid hat offenbar ein Auge auf Senkrechtstarter Nick Woltemade vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart geworfen. Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung „AS“ beobachte der Champions-League-Teilnehmer die Zukunft des 23 Jahre alten Angreifers.

Zudem seien sich die „Rojiblancos“ des Potenzials des Stürmers bewusst, hieß es weiter. Der Vertrag des Angreifers beim Fußball-Bundesligisten läuft bis 2028, eine Ausstiegsklausel soll darin nicht enthalten sein.

Treffer auch im Pokalfinale

Woltemade entwickelte sich beim VfB, bei dem er von Trainer Sebastian Hoeneß nicht für den Champions-League-Kader nominiert worden war, in nur einer Saison zum Leistungsträger. Mit 17 Pflichtspieltreffern ist er gemeinsam mit Ermedin Demirovic Stuttgarts bester Torjäger in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit. Auch im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld (4:2) traf Woltemade am vergangenen Samstag.