Die Comic- und Spielemesse MAG-C in Erfurt stieß auch in diesem Jahr auf großes Interesse. Wegen des Andrangs kam dieses Jahr noch eine weitere Veranstaltungshalle hinzu.

Viele Menschen stehen in langen Schlangen zur Eröffnung der Comic- und Spiele-Messe „MAG-C - Community-Convention“.

Erfurt - Rund 11.800 Menschen haben am Wochenende die Comic- und Spielemesse MAG-C besucht. Das teilte die Messe am Sonntag in Erfurt mit. Mehr als 110 Aussteller und Künstler waren auf der Convention vertreten. Sie kamen aus Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern. Aufgrund des großen Interesses wurde nach Anhaben der Messe dieses Jahr eine weitere Veranstaltungshalle dazugenommen - die Convention lief auf rund 10.000 Quadratmetern.

Allein auf 300 Quadratmetern ging es um das Thema Cosplay - mit Workshops und Treffen mit Stars der Szene. Cosplayer verkleiden sich etwa als Comic- und Filmcharaktere. Viele stecken dabei häufig nicht nur Geld und Zeit, sondern auch viel Fleiß in der Herstellung der Kostüme.

Bei einem „Cosplay Contest“ präsentierten laut Messe 17 Cosplayer vor einer Jury ihre Kostüme. In ihren Darbietungen zeigten sie die Vielfalt und Kreativität der Cosplay-Szene.

Im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter mehr als 11.000 Besucherinnen und Besucher zur MAG-C gekommen.