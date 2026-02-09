Mehr als 200 Kilogramm Marihuana und knapp ein Kilogramm Kokain: Ermittler in der Region Hannover haben nach eigenen Angaben einen der größten Drogenfunde der jüngeren Zeit gemacht.

Mehr als 200 Kilo Marihuana gefunden – Fünf Männer in U-Haft

Hannover - Ermittler haben in der Region Hannover mehr als 200 Kilogramm Marihuana sowie knapp ein Kilogramm Kokain sichergestellt. Fünf Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es handele sich um einen der größten Drogenfunde der vergangenen Zeit im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover.

31-Jähriger soll im großen Stil mit Marihuana gehandelt haben

Ausgangspunkt der Ermittlungen seien Hinweise auf einen 31-jährigen Mann aus Hannover gewesen, der im großen Stil mit Marihuana gehandelt haben soll. Nach Polizeiangaben stellten die Ermittler fest, dass ein aus Spanien kommender Lastwagen den Hauptverdächtigen sowie zwei mutmaßliche Komplizen regelmäßig mit großen Mengen beliefert habe.

Die Drogen seien nach den Übergaben in Wohnungen in Hannover-Herrenhausen und Langenhagen gebracht und von dort aus weiterverkauft worden. Ende Januar griffen die Ermittler demnach zu: Ein 31-jähriger Tatverdächtiger sei nahe der Autobahn bei der Übernahme mehrerer Kartons mit Drogen festgenommen worden.

Große Mengen Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt

Gleichzeitig durchsuchten demnach Einsatzkräfte die Wohnungen zweier weiterer Verdächtiger im Alter von 31 und 33 Jahren. Dabei seien große Mengen Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt worden.

Mit Unterstützung von Polizeikräften aus Süddeutschland seien außerdem zwei Lastwagenfahrer im Alter von 61 und 51 Jahren auf dem Rückweg nach Spanien im Raum Heilbronn festgenommen worden.

Alle fünf Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt

Alle fünf Männer wurden laut Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Hannover habe auf Antrag der Anklagebehörde Untersuchungshaft angeordnet. Ihnen werde Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.