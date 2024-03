Cannabispflanzen (ca. 4 Wochen alt) in ihrer Wachstumsphase stehen unter künstlicher Beleuchtung in einem Privatraum. Aus der Cannabis-Pflanze werden Haschisch und Marihuana hergestellt.

Annaburg/Plessa - Bei Drogenrazzien in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin hat die Kriminalpolizei mehr als 2400 Cannabis-Pflanzen entdeckt und zwei Männer festgenommen. Diese sitzen unterdessen in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und dabei Drogen sowie Zubehör für die Produktion und den Anbau sichergestellt. Nach Angaben der Beamten gingen den Durchsuchungen monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Drogen voraus.

In der Stadt Annaburg in Sachsen-Anhalt (Landkreis Wittenberg) etwa habe die Polizei knapp 1000 Cannabis-Pflanzen gefunden. Im brandenburgischen Plessa (Landkreis Elbe-Elster) wurden mehr als 1400 Pflanzen sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau habe einen Haftantrag gegen einen 39-Jährigen und einen 40-Jährigen gestellt, hieß es weiter. Am Dienstag gab ein Richter am Amtsgericht Wittenberg dem Antrag statt und schickte die beiden Beschuldigten in Untersuchungshaft.