Ein beschädigtes Wahlplakat hängt am Platz der Demokratie in Weimar.

Dresden - In zwei Dresdner Stadtteilen sind rund 50 beschädigte Wahlplakate festgestellt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurden am Vortag im Bereich Räcknitz 26 Wahlplakate mit roter und schwarzer Farbe besprüht an Straßen entdeckt. In der folgenden Nacht habe ein Zeuge im Pieschen einen Mann beobachtet, der ein Plakat abriss und über eine Mauer auf das Gelände des Krankenhauses Neustadt warf. Im Umfeld fanden die alarmierten Polizisten dann insgesamt 31 abgerissene oder teils zerstörte Plakate mehrerer Parteien. Die jeweiligen Täter sind unbekannt und werden noch gesucht, der Staatsschutz ermittelt, hieß es.