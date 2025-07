Mehr Arbeitslose in Niedersachsen

Laut Arbeitsagentur steigt die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen. (Symbolbild)

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juli gestiegen. Im Vergleich zum Juni stieg sie um 10.567 auf 279.811 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Juli vorlag.

Der Anstieg im Juli sei vor allem saisonbedingt, so die Arbeitsagentur. Zum Ende des Schul- und Ausbildungsjahres melden sich viele junge Leute zunächst arbeitslos, was die Zahl im Sommer traditionell ansteigen lässt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 9.556 gestiegen – die Quote lag damals bei 6,0 Prozent.