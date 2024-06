Mehr Geld für Wander- und Pilgerprojekte in Sachsen

Dresden - Die Sächsische Wander- und Pilgerakademie kann in diesem Jahr etwa 90 statt ursprünglich 60 Projekte für Erhalt und Ausbau der nötigen Infrastruktur sowie neue Angebote fördern. Möglich ist das durch eine kurzfristige Aufstockung der Mittel aus dem Landeshaushalt von 100.000 auf 150.000 Euro, wie der Landestourismusverband (LTV) am Donnerstag mitteilte. Der Bedarf an unkomplizierter Förderung für Vorhaben zugunsten der Kleinstinfrastruktur sei sehr groß, sagte Präsident Jörg Markert.

Laut LTV gingen diesmal 167 Anträge von Vereinen, Initiativen, Kommunen, Kirchgemeinden oder Beherbergungsbetrieben, die zehn Prozent der Gesamtkosten tragen müssen, im Gesamtvolumen von fast 283.000 Euro ein. Mitfinanziert würden Rastmöglichkeiten an Wegen und Aussichtspunkten, Anschaffungen für Unterkünfte und Wegewarte - Personen, die über den Erhalt von Wander- und Pilgerwegen wachen - oder Beschilderungen und Infotafeln.