Hannover - In der Debatte über eine höhere Bezahlung einer ranghohen Mitarbeiterin von Ministerpräsident Stephan Weil hält die CDU-Landtagsfraktion an ihrer Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss fest. Einen entsprechenden Antrag brachte die CDU am Mittwoch in den Landtag ein. Die Oppositionsfraktion sieht es als rechtswidrig an, dass eine enge Mitarbeiterin des SPD-Politikers durch eine kurzfristige Änderung eine höhere Vergütung erhielt. Die Staatskanzlei weist die Vorwürfe zurück.

CDU-Fraktionsvorsitzender Sebastian Lechner kritisierte den Ministerpräsidenten erneut: „Herr Ministerpräsident, wenn ein Mitarbeiter in der Staatskanzlei oder im Finanzministerium diese Entscheidung getroffen hätte, dann wäre höchstwahrscheinlich ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Es war aber kein Mitarbeiter, die haben alle widersprochen, sondern es war der Ministerpräsident dieses Landes und das war ein großer Fehler.“

Die Mitarbeiterin ist laut Staatskanzlei seit etwas mehr als einem Jahr in der Staatskanzlei angestellt, die Probezeit lief im Sommer vergangenen Jahres ab. Sie arbeitet weiterhin in der Staatskanzlei. Durch die Änderungsvereinbarung erhöhte sich ihr Entgelt den Angaben zufolge um knapp 1900 Euro brutto im Monat.

Weil hatte in der vergangenen Woche Fehler eingeräumt. Er äußerte sich am Mittwoch nicht im Plenum. Wiard Siebels, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, schlug vor, dass am Mittwoch direkt die zweite Beratung über den CDU-Antrag erfolgen soll, damit der Untersuchungsausschuss früher seine Arbeit aufnehmen kann. Dies lehnte die CDU ab. Siebels sagte, die Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen und haltlos. Nun wird voraussichtlich im April-Plenum der Untersuchungsausschuss eingesetzt, der dann kurz danach seine Arbeit aufnehmen könnte.

Der letzte parlamentarische Untersuchungsausschuss wurde 2017 im Landtag eingesetzt, in der bisherigen Geschichte des Landesparlaments wurden 24 dieser Ausschüsse abgeschlossen. Laut Landesverfassung muss der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn dies von einem Fünftel der Landtagsmitglieder beantragt wird. Die CDU-Landtagsfraktion stellt mehr als ein Fünftel der Landtagsmitglieder.