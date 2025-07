Von kleinen Rettern bis zu großen Investitionen: Was in Niedersachsens neuer Jahresbilanz für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst steckt.

Feuerwehr fasziniert von klein auf – auch in Niedersachsen. (Symbolbild)

Hannover - Die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen wachsen weiter: Im vergangenen Jahr waren dort 442 Mädchen und Jungen mehr aktiv als im Vorjahr. Nach Angaben des Innenministeriums engagieren sich damit insgesamt 31.635 Kinder und Jugendliche in 1.920 Jugendfeuerwehren. 43 davon wurden im vergangenen Jahr neu gegründet.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) stellte die Jahresbilanz 2024 für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst vor und erklärte mit Blick auf den Mitgliederzuwachs bei der Jugend: „Diese Mädchen und Jungen sichern die Zukunft des flächendeckenden Brandschutzes in Niedersachsen.“

Auch in den Bereichen Katastrophenschutz und Rettungsdienst gibt es Bewegung. Als Reaktion auf Extremwetterlagen wie das Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/24 wurden Gelder in Höhe von über 15 Millionen Euro bereitgestellt, etwa für mobile Schutzsysteme, Sandsackfüllmaschinen und Förderpumpen. Weitere Fahrzeuge und Geräte aus einem Sonderpaket sollen in den kommenden Monaten ausgeliefert werden.

Vom Funkraum bis zur Feuerwache – das Land investiert

Zur Verbesserung der Ausbildung wurde in Celle eine moderne Lehrleitstelle mit einem Investitionsvolumen von 9,2 Millionen Euro eingerichtet. Dort können Leitstellenbedienstete unter realistischen Bedingungen auf Unwetterlagen und Notrufe vorbereitet werden.

Im Bereich Rettungsdienst wurde der Ausbau der Telenotfallmedizin vorangetrieben. Mit der Leitstelle Ems-Vechte nahm im Februar 2024 der zweite rund um die Uhr betriebene Telenotarzt-Standort in Niedersachsen den Betrieb auf.

Zur Stärkung der Feuerwehrinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen stellte das Land im vergangenen Jahr zudem 22,8 Millionen Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bereit.