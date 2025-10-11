Im September kamen mehr Geflüchtete aus der Ukraine nach Thüringen als in den Vormonaten. Was hinter dem Anstieg steckt und welche Rolle neue Ausreise-Regeln spielen.

In Thüringen sind im September wieder mehr Menschen aus der Ukraine angekommen. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen sind zuletzt wieder mehr Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Im September erreichten 441 Menschen aus der Ukraine den Freistaat - fast doppelt so viele wie im August (224), wie aus Zahlen des Landesverwaltungsamts hervorgeht.

Zuvor waren die Zahlen meist niedriger, mit Ausnahme des Januars (519). Von Anfang bis zum neunten Oktober wurden 135 Geflüchtete aus dem vom russischen Angriffskrieg gezeichneten Land gezählt.

Gelockerte Ausreiseregeln

Auch in Sachsen stieg die Zahl der Ankommenden deutlich - im September waren es 1.253, so viele wie seit August 2022 nicht mehr, berichtete die „Freie Presse“ und bezieht sich auf Zahlen der Landesdirektion Sachsen. Als ein möglicher Grund für den Anstieg der Zahlen gelten Lockerungen der Ausreisebestimmungen für ukrainische Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren.

In Thüringen kamen seit Jahresbeginn insgesamt 2.947 Menschen aus der Ukraine an. Die tatsächliche Zahl könnte höher liegen, weil sich manche Schutzsuchende direkt bei den Landkreisen und kreisfreien Städten melden und so nicht in dieser Statistik erfasst werden.