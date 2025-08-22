Eine Scheune geht in Flammen auf. Die Feuerwehr kämpft über viele Stunden hinweg gegen das Feuer im Westen Heilbad Heiligenstadts.

Etwa neun Stunden sind die Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild)

Heilbad Heiligenstadt - Bei dem Brand einer Scheune in Heilbad Heiligenstadts ist ein hoher Sachschaden entstanden. Aktuell werde dieser auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Scheune im Steingraben hatte am Donnerstagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen über viele Stunden hinweg, bis in die Nacht auf Freitag. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.