Nottertal-Heilinger-Höhen - Bei einem Brand in einer Zimmerei in Nottertal-Heilinger-Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zum Montag ein hoher Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Mit mehr als 80 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Neben dem Spänelager seien auch die Maschinenhalle und ein Lkw ausgebrannt. Verletzt wurde demnach niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.