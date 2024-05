Berlin - Mindestens neun Autos haben in der Nacht zum 2. Mai in Berlin gebrannt. Einsätze mit direktem Bezug zu Demonstrationen und möglichen Ausschreitungen habe es jedoch nicht gegeben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Sechs Autos haben beim Volkspark Hasenheide am Fahrbahnrand um 3.10 Uhr in Flammen gestanden, wie die Polizei weiter mitteilte. An drei weiteren Autos sei der Lack beschädigt worden.

Bereits gegen 0.25 Uhr seien Einsatzkräfte zu einem Autobrand am Kiehlufer in Neukölln ausgerückt - ein Wagen wurde beschädigt. Gegen 1.30h brannte ein Auto in der Altenhoferstraße im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen und ein weiteres Fahrzeug habe durch das Feuer Schaden genommen. Im Bezirk Berlin-Pankow seien gegen 2.50 Uhr zwei nebeneinanderstehende Autos in der Hanns-Eisler-Straße beschädigt worden, eines davon habe in Flammen gestanden.

Die Polizei ermittle nun wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Zum Ausmaß der Schäden konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Auch ein paar Einsätze wegen Ruhestörung hatte die Berliner Polizei. In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai seien viele Menschen in Cafés, Bars und Grünanlagen gewesen, grundsätzlich sei es eher ruhig geblieben.