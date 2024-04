Mühlhausen - Mehrere Autos haben in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage in Mühlhausen gebrannt. Drei Wagen standen vollständig in Flammen, wie die Polizei Nordhausen am Dienstag mitteilte. Zwei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt.

Weil das Feuer viel Rauch entwickelte, ist die Tiefgarage laut Polizei stark verschmutzt worden. Der Schaden belaufe sich auf eine sechsstellige Summe. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht klar. Die Beamten schließen demnach auch Brandstiftung nicht aus.