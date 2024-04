In der Nacht gehen in Neukölln und Kreuzberg Autos in Flammen aus. Die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus.

Berlin - In Berlin sind erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Sonntag sagte. Zunächst brannten in Neukölln am Columbiadamm gegen 2.30 Uhr zwei hochwertige Fahrzeuge. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Beide Autos seien aber komplett ausgebrannt, sagte die Polizeisprecherin. Etwa eine halbe Stunde später stand in der Großbeerenstraße in Kreuzberg ein weiteres teures Auto in Flammen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde laut Polizei auch ein dahinter geparktes Auto leicht beschädigt, wie es hieß. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.