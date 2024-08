Mehrere Demonstrationen am Wahlwochenende erwartet: Bereits in den Wochen vor der Wahl wurde in vielen Thüringer Orten demonstriert. (Archivbild)

Erfurt - Der Thüringer Polizei steht ein arbeitsreiches Wahlwochenende bevor. Anlässlich der Landtagswahl sind in mehreren Städten Versammlungen und Demonstrationen angemeldet, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Außerdem veranstalten die Parteien am Sonntag ihre Wahlpartys. Der Schwerpunkt liegt in Erfurt, aber auch in Jena und Weimar soll es Demonstrationen geben. Die Polizei ist an beiden Tagen mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort.

Am Sonntag werden ab dem Nachmittag und bis in den späten Abend hinein mehrere Demonstrationen im Bereich um den Landtag erwartet. Der Landtag, der am Sonntag auch Arbeitsort für Hunderte Journalisten ist, wird weiträumig abgesperrt. Anwohner und Anlieger müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Bereits am Samstag sind mehrere Demonstrationen in der Erfurter Innenstadt angemeldet. Dort mobilisiert die AfD am Samstag ihre Anhänger zum Wahlkampfabschluss, gegen die Veranstaltung der AfD ist eine Protestdemo angekündigt. Gerechnet wird laut Polizei mit mehreren Tausend Teilnehmern. Auch hier ist mit Absperrungen sowie Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Die Polizei sprach von einer „dynamischen Einsatzlage“.

Derzeit liegen der Polizei keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdung im Zusammenhang mit der Landtagswahl vor. Allerdings könne es nicht ausgeschlossen werden, dass es im Zusammenhang mit den angemeldeten Demonstrationen und Kundgebungen zu Störungen bis hin zu Straftaten kommen könne. Diese würden konsequent unterbunden. Die Polizei verstehe sich als neutraler Garant der Versammlungsfreiheit.