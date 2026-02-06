Unfälle, Sperrung, Verletzte: Die Lage auf den Straßen bleibt brenzlig. Auf der A10 kracht es am Morgen bei Glätte mehrfach.

Birkenwerder - Wegen mehrerer Glätte-Unfälle ist die A10 zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder (Kreis Oberhavel) in Fahrtrichtung Hamburg am Morgen gesperrt worden. Zwei Menschen wurden auf dem Abschnitt des nördlichen Berliner Rings schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren.

Bei einem Unfall gegen 6.30 Uhr prallte ein Transporter in die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf landete ein Pkw auf dem Dach. Zwei Menschen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Außerdem ereignete sich ein Auffahrunfall im gleichen Abschnitt. Aufgrund umfangreicher Bergungsmaßnahmen sei die A10 in dem Bereich gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Polizeidirektion Nord, die für die Landkreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zuständig ist, meldete rund 30 Unfälle auf Autobahnen innerhalb von 24 Stunden.

Außerdem starb eine 82-Jährige aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Sie kam am Donnerstag mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 5 zwischen Bückwitz und Kampehl bei Neustadt/Dosse in den Gegenverkehr und prallte mit einem Auto zusammen. Nach Angaben der Polizei dürfte Glätte auch hier eine Rolle gespielt haben.