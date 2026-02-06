Ostern ist zwar noch eine Weile hin. Ein zentrales Element dafür ist aber deutlich teurer geworden.

Erfurt - Eier sind in Thüringen teurer geworden. Im Januar legten die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,4 Prozent zu, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Auch Rindfleisch oder Geflügel wurde den Statistikern zufolge deutlich teurer. Und beim Kaffee setzte sich der starke Preisauftrieb fort - binnen Jahresfrist stiegen die Preise um ein Viertel.

Die Inflationsrate im Freistaat lag im Januar bei 2,1 Prozent. Das war der höchste Wert seit Januar 2025. Im vergangenen Dezember hatte sie noch bei 1,6 Prozent gelegen. Neben den Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken stiegen auch für Hörhilfen oder beim Zahnarzt die Kosten deutlich an. Auch die Pflegekosten gingen deutlich nach oben.

Deutlich billiger wurde im Jahresvergleich hingegen Butter mit einem Rückgang von 38,9 Prozent. Damit liege der Preis wieder auf dem Niveau von 2020. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde mehr Milch angeliefert, zudem ist der Fettgehalt aus verschiedenen Gründen gestiegen.