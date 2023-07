Bad Dürrenberg - Bei mehreren Unfällen auf der A9 bei Bad Dürrenberg sind am Sonntag insgesamt 17 Menschen verletzt worden. Vier Personen wurden nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt. Die Unfallserie begann demnach am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin. Kurz hintereinander ereigneten sich zwei Unfälle an einem Stauende. Besonders schwer habe es die Insassen eines Kleintransporters getroffen, so der Polizeisprecher. Dort seien acht Menschen verletzt worden.

Im Zuge der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt und es bildete sich ein weiterer Stau. Dort sei es im Verlauf des Tages dann zu drei weiteren Unfällen gekommen, bei denen eine Person leicht und eine schwer verletzt worden sei. Wie lange die Autobahn 9 in Richtung Berlin noch gesperrt bleibt, konnte die Polizei am Sonntagnachmittag noch nicht sagen.