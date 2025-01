Dresden - Mit dem Wintereinbruch ist es in Sachsen wegen der plötzlichen Straßenglätte zu mehreren Unfällen gekommen. Zumeist blieb es dabei am Freitagabend bei Blechschäden oder bei leichteren Verletzungen von Verunglückten, wie die Polizei mitteilte.

Ein Laster kippte in der Ortschaft Niedergurig (Kreis Bautzen) in einer Rechtskurve auf die Seite und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 38-jährige Fahrer war bei Glätte vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Am Fahrzeug sowie einer Warnbake und einem Wildfangzaun entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Auto überschlägt sich

In Löbau überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Wagen und verletzte sich dabei leicht. Der 64-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er war auf glatter Fahrbahn in einer Rechtskurve vermutlich zu flott unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Leitpfosten gestoßen und an einem Zaun liegengeblieben. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ein 23-Jähriger war in Zwönitz im Erzgebirge bei den winterlichen Fahrbahnverhältnissen wohl ebenfalls zu schnell gewesen und rechts gegen einen Baum gefahren. Er und dessen gleichaltriger Begleiter wurden leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro - Totalschaden.

Zusammenstoß auf Autobahn

Auf der Autobahn A4 von Chemnitz in Richtung Dresden verletzten sich am Freitagabend die 19-jährige Fahrerin eines Kleinwagens und deren 21-jährige Begleiterin leicht. Zwischen den Anschlüssen Hainichen und Berbersdorf war ein 41-Jähriger auf dem mittleren Fahrstreifen wegen der Schneeglätte ins Schleudern geraten und gegen den Kleinwagen auf der rechten Spur gestoßen, der sich drehte und stehenblieb. Ein weiteres Auto kam beim Bremsen ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen den Kleinwagen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Ohne Winterbereifung geriet ein 40-Jähriger in Flöha (Mittelsachsen) mit dem Auto ins Schleudern und stieß gegen den Wagen einer 41-Jährigen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.