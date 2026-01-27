Mehrere Unfälle ereignen sich am Morgen in Brandenburg. Obwohl es vielerorts glatt ist, hängen die meisten davon nicht mit dem Wetter zusammen.

Berlin/Potsdam - Die Polizei in Brandenburg hat von Mitternacht bis zum Morgen 18 Verkehrsunfälle gezählt. Glätte war nach ersten Erkenntnissen aber nur der Grund für einen der Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Wildunfälle gab es demnach jedoch mehrere. Schwerpunkt war vor allem der Westen des Landes. Die Folgen der Unfälle waren laut Polizei hauptsächlich Blechschäden.