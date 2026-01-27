Frischer Schnee, präparierte Loipen und geöffnete Lifte: Im Thüringer Wald sind Pisten und Rodelhänge bereit. Bis zu 33 Zentimeter Schnee sorgen für gute Bedingungen.

Suhl - Schneefall und winterliches Wetter sorgen für gute Bedingungen in Thüringens Wintersportgebieten. Aktuell seien rund 250 Kilometer Loipen im Thüringer Wald gespurt, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Fünf Liftanlagen sind geöffnet, darunter der Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel, die Skiarena Heubach und der Fallbachhang in Oberhof. 15 Rodelhänge seien präpariert, hieß es weiter. Die derzeitige Schneehöhe beträgt bis zu 33 Zentimeter.