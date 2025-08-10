Halle - Beim Zusammenstoß von zwei Pkw auf einer Landstraße bei Halle (Saale) sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben Polizei wurden drei Insassen des einen Pkw im Alter von 51, 47 und 46 Jahren schwer und der 55-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden wurde zunächst mit geschätzten 15.000 Euro angegeben. Die Unfallursache ist derzeit laut Polizei noch unklar. Nach dem Unfall wurde die Landesstraße am späten Samstagabend zeitweise vollständig gesperrt.