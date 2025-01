Der Anteil an Genossenschaftswohnungen ist in Sachsen-Anhalt vielerorts hoch. (Archivbild)

Halle - Der Anteil an Genossenschaftswohnungen ist in und um Magdeburg landesweit am höchsten. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren im Bereich des Bundeswahlkreises Magdeburg, der sowohl die Landeshauptstadt als auch Teile des Salzlandkreises umfasst, mehr als 21 Prozent der Wohnungen genossenschaftlich verwaltet. Auch der Wahlkreis Halle mit Teilen des Landkreis Anhalt-Bitterfeld und des Saalekreises wies mit rund 17,4 Prozent einen entsprechend hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen aus. Landesweit waren am Stichtag des Zensus im Mai 2022 12,2 Prozent aller mehr als 1,2 Millionen Wohnungen Eigentum von Wohnungsgenossenschaften.

Im Wahlkreis Börde war der Anteil an Genossenschaftswohnungen mit sieben Prozent am geringsten. Aus den Daten der Statistikbehörde geht zudem hervor, dass im Süden des Landes, im Bundestagswahlkreis Mansfeld, der Anteil der Wohnungen, die von den Eigentümern selbst bewohnt werden, mit mehr als 51 Prozent am höchsten ist. In der Landeshauptstadt wird nur jede fünfte Wohnung von den Eigentümern auch selbst bewohnt.