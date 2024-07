Mit einem West-Duell und einem Traditionsduell starten die Bundesliga und die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit.

Meister Leverkusen eröffnet Saison in Mönchengladbach

Meister Bayer Leverkusen bestreitet das Saisonauftaktspiel am 23. August bei Borussia Mönchengladbach.

Frankfurt/Main - Meister Bayer Leverkusen muss die 62. Spielzeit in der Fußball-Bundesliga in der Fremde eröffnen. Die Werkself bestreitet das Saisonauftaktspiel am 23. August (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach. Dies gab die Deutsche Fußball Liga gut zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.

Auch der Auftakt der 2. Bundesliga hat es in sich. Am 2. August kommt es zum Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV.