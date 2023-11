Berlin - Ein Mensch ist am Samstagmittag auf einem Industriehof in Berlin-Oberschöneweide in ein Silo gefallen. Dabei verletzte sich die Person und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte. Zur Rettung nutzten die Einsatzkräfte demnach eine Wanne, die von einer Drehleiter aus abgelassen wurde. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.