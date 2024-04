Schöneiche bei Berlin - In Schöneiche bei Berlin (Landkreis Oder-Spree) ist ein Betonmischer mit einer Straßenbahn kollidiert und fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der Fahrer des Baufahrzeuges am Montagnachmittag beim Abbiegen die Vorfahrt der Tram nicht beachtet. Der entstandene Sachschaden sei erheblich. Genaue Angaben zu den Verletzten und zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Dienstagmorgen nicht machen.