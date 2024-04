Menschen durch Chlorgas an Oberschule in Delitzsch verletzt

Delitzsch - Durch einen Chlorgas-Austritt an einer Oberschule in Delitzsch nördlich von Leipzig sind am Freitagnachmittag mehrere Schüler sowie Angestellte verletzt worden. „Fünf Kinder, fünf Lehrkräfte und ein Bediensteter der Schule, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Turnhalle befanden, wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht“, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Vorfall habe sich um die Mittagszeit ereignet. Die Eltern der Kinder seien durch die Schulleitung informiert worden. Alle wurden aus dem Krankenhaus wieder entlassen - bis auf den Bediensteten der Schule, der stationär aufgenommen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat bei Arbeiten in der Turnhalle der Artur-Becker-Oberschule im Landkreis Nordsachsen, in der sich auch ein Schwimmbecken befindet, Chlorwasserstoff aus. Das Schulgebäude selbst war nicht betroffen. Wie genau es zum Austritt des Gases gekommen sei, sei Bestandteil weiterer Ermittlungen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei kamen zum Einsatz. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Demnach wird eine strafrechtliche Relevanz geprüft. Das Gebäude wurde inzwischen wieder freigegeben. Die Turnhalle soll vorerst gesperrt bleiben. Die Feuerwehr will das Gebäude am Montag mit Messungen auf Chemikalienreste prüfen.