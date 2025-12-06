Nach dem Fenstersturz eines siebenjährigen Mädchens in Halle ermittelt die Polizei gegen die Mutter. Das Kind schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Halle - Nachdem ein siebenjähriges Mädchen in Halle-Neustadt aus einem Fenster gestürzt ist und lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt die Polizei nun gegen die Mutter. Das Opfer befinde sich in einem äußerst kritischen Zustand, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach kämpfen die Ärzte weiterhin um das Leben des Mädchens. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Das Kind war am Freitagvormittag aus dem dritten Stock eines Wohnhauses auf den Gehweg gestürzt. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 33 Jahre alte Mutter am Morgen ihre sechsjährige Tochter zur Schule gebracht, während drei Geschwister - ein, drei und sieben Jahre alt - in der Wohnung blieben. Der Vater war nicht zu Hause. Was sich in der Wohnung abspielte, sei weiterhin unklar. Eine Passantin fand das schwer verletzte Mädchen und rief den Notruf.

Ermittlungen nach Fenstersturz

Die Mutter sei kurz darauf nach Hause gekommen, bestätigte die Polizei. Sie habe das Kind kurzzeitig auf den Arm genommen, es dann wieder abgelegt, das offene Fenster geschlossen und die beiden Kleinkinder zu Nachbarn gebracht, hieß es.

„Wir ermitteln jetzt gegen die Mutter wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und gefährlicher Körperverletzung“, sagte der Sprecher. Sollte das Mädchen sterben, könnten die Ermittlungen auf fahrlässige Tötung ausgeweitet werden.