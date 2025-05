Washington - Ex-First-Lady Michelle Obama (61) und ihr Mann Barack (63) streiten sich über die Temperatur im Schlafzimmer. Dieses Thema sei ja für viele Frauen ein „Kampf mit dem Partner“, sagte Michelle Obama der Comedian Amy Poehler in deren Podcast „Good Hang“. Bei ihnen jedenfalls sei es so: „Ihm ist immer kalt“.

Sie verbiete ihrem Mann jedoch, den Temperaturregler zu berühren. „Und manchmal wache ich mit Hitze auf und frage ihn: "Hast du den Thermostat angefasst? Du hast den Thermostat angefasst, nicht wahr?"“, berichtet sie. Ihr Mann beteuere dann: „Nein, ich schwöre bei Gott!“, erzählt Michelle Obama und imitiert vor ihrer lachenden Gesprächspartnerin den verängstigen Ausdruck ihres Mannes.

Michelle Obama scherzte mit Blick auf ihren Mann weiter: „Er hat Angst vor dem Thermostat.“ Sie sage ihm: „Es ist mir egal, was du tust, rühre nichts in diesem Zimmer an, wenn ich schlafen gehe.“

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.