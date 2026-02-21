Schöneck - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Muldenberg (Vogtlandkreis) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei stieß ein 79-Jähriger mit seinem Wagen bei einem Wendemanöver in einer Einmündung mit einem zweiten Auto zusammen. Eine 77-jährige Beifahrerin wurde demnach im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Der Sachschaden beträgt demnach rund 50.000 Euro. Die Straße war etwa drei Stunden gesperrt.