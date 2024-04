Regentropfen sind am Morgen im Berufsverkehr auf einem Rückspiegel an einem Auto zu sehen.

Hannover - Die Sonne macht sich rar in den kommenden Tagen: Die Woche in Niedersachsen beginnt mit regnerischem und stürmischem Wetter. Ein kleinräumiges Tief bringt feuchte und milde Luft, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

Am Montag soll es wechselhaft werden mit teilweise freundlichem Wetter an der Küste, aber ansonsten vielen Regenschauern. Die Temperaturen bewegen sich demnach tagsüber zwischen 16 Grad auf den Inseln und 25 Grad an der Oker und im Süden Niedersachsens. In der Nacht zum Dienstag stehen Gewitter vor der Tür, auch starker Regen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter sei dann möglich.

Auch am Dienstag soll es noch warm bleiben mit Höchstwerten von 22 Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll es dann deutlich abkühlen und zunehmend im Wochenverlauf viel Wind bis hin zu Sturmböen geben.