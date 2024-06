Erfurt - Die Kriminalpolizei hat nach einem Brand von sechs Militärfahrzeugen in Erfurt Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen würden dringend gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die auf einem Firmengelände im Norden Erfurts abgestellten Fahrzeuge gerieten am Samstagmorgen in Brand. Auch zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge seien beschädigt worden. Es sei von einem Sachschaden in beachtlicher Höhe auszugehen, so der Polizeisprecher. Genauere Angaben machte er nicht. Auch weitere Details zu dem Fall nannte er nicht. Täter wie Tatmotivation seien unklar.