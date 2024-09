In Chemnitz übersteigen die Ausgaben der Stadt die Einnahmen erheblich. Die Stadtverwaltung will alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen.

Chemnitz - Der Haushalt der Stadt Chemnitz ist in Schieflage geraten. Das Defizit summiere sich in diesem Jahr auf 65,5 Millionen Euro, teilte die Stadtverwaltung mit. Ursache dafür seien die Preissteigerungen durch die verschiedenen Krisen. Chemnitz sei dabei in einer ähnlichen Lage wie viele andere Kommunen in der Bundesrepublik.

Finanzdezernent Ralph Burghart kündigte an, dass alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden müssten. Es seien wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nötig. Die größten Ausgaben habe Chemnitz für Personal und Sozialaufgaben. Auch die Kosten für den Unterhalt von Gebäuden und Straßen seien gestiegen. Kritisch sei der Zuschussbedarf für städtische Gesellschaften wie die Verkehrsbetriebe und die Theater.