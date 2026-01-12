Vor Unternehmern in Hannover spricht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies über ein schwieriges Jahr, die Rolle der Wirtschaft und Erwartungen an die Politik.

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat beim Jahresauftakt der Industrie- und Handelskammer Hannover auf ein schwieriges Jahr für Wirtschaft und Politik eingestimmt. „Es wird ein hartes Jahr“, sagte der SPD-Politiker. „Wir sollten zu Beginn nicht den Eindruck erwecken, das wird alles schon und wir müssen uns nicht anstrengen.“

2025 sei ein Jahr der Krisen gewesen, 2026 müsse das Jahr der Wirtschaft werden. Denn alle Herausforderungen seien nur mit einer starken, funktionierenden Wirtschaft zu bewältigen. „Die Menschen erwarten von uns Lösungen, die am Ende auch umgesetzt werden“, sagte Lies. Nötig seien etwa mehr Vertrauen und verlässliche politische Rahmenbedingungen.