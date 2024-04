An mehreren Stationen im Bundesland will sich Ministerpräsident Weil über gelebte Demokratie informieren. Anlass ist die Verkündung des Grundgesetzes vor 75 Jahren.

Lohheide - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Bedeutung des Grundgesetzes betont. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes hat der SPD-Politiker am Dienstag unter anderem die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen bei Celle besucht. Auf die Frage, ob die Demokratie derzeit in Gefahr sei, sagte der Ministerpräsident: „Nein, in Gefahr nicht, aber sie war schon stärker.“

Bei dem Besuch der Gedenkstätte erläuterte Weil: „Ich finde immer wieder, das ist einer der eindrucksvollsten Orte der niedersächsischen Geschichte, insbesondere wenn man sich klarmacht, wie es hier 1945 ausgesehen hat, als die britischen Truppen Bergen-Belsen befreit haben.“ Im April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Mehr als 50.000 Menschen starben dort.

Der Ministerpräsident informierte sich zudem über das Aussteigerprogramm Aktion Neustart des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Dieses soll Menschen helfen, die extremistische Szene sicher und nachhaltig zu verlassen. Zum Abschluss stand am Dienstag ein Besuch von Weil beim Verein Politik zum Anfassen an, der mit Projekten und Mitmach-Aktionen Lust auf Demokratie machen will.