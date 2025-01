Die Bremer Schaffermahlzeit gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt. Nun steht fest, wer in diesem Jahr als Ehrengast dabei sein wird.

Bremen - Als Ehrengast der traditionellen Schaffermahlzeit am 14. Februar 2025 im Bremer Rathaus wird Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet. Dies teilte der Schaffer Julius Runge mit. „Als einer der jüngeren Ministerpräsidenten verkörpert Herr Wüst eine junge Politikergeneration, die den Aufbruch gestaltet und weiter vorantreiben wird“, sagte Runge laut Mitteilung. In der aktuellen politischen Situation und auch in den kommenden Wahlperioden werde Wüst sicher eine wichtige und interessante Rolle im Vorstand der CDU spielen.

Die Schaffermahlzeit geht auf das Jahr 1545 zurück und gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt. Bei der Veranstaltung essen rund 300 Menschen nach einem exakt festgelegten Zeitplan fünf Stunden lang traditionelle Seefahrtsspeisen und hören Reden. Organisiert und bezahlt wird das Essen im Rathaus von den Schaffern der 1545 gegründeten Stiftung Haus Seefahrt. Während des Essens werden Spenden für die Stiftung gesammelt, die Seeleute und ihre Familien unterstützt. Seit dem Jahr 2015 sind zu dem traditionellen Männertreffen auch Frauen als Gäste zugelassen.