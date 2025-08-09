Eine Landstraße in Sachsen-Anhalt: Ein Traktorfahrer ist dabei auf ein Feld einzubiegen, doch eine Autofahrerin möchte noch schnell überholen - mit schweren Folgen.

Quedlinburg - Eine Autofahrerin ist im Landkreis Harz von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie im Quedlinburger Ortsteil Quarmbeck einen vorausfahrenden Traktor überholen, als dieser nach links abbog. Die 56-Jährige war am Freitag beim Ausweichen in den Straßengraben geraten, wo sich ihr Wagen überschlug, hieß es weiter. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.