Stadtroda - Ein 44-Jähriger ist in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) berauscht, ohne Führerschein und mit Diebesgut an einer Tankstelle gestellt worden. Laut Polizei betankte der Leipziger am Freitagmittag sein Auto, konnte aber die Rechnung nicht bezahlen. Der Mitarbeiter der Tankstelle rief demnach die Polizei.

Ein Drogentest erwies sich den Angaben zufolge als positiv. Eine Fahrerlaubnis besaß der 44-Jährige nicht, wie es hieß. Das Auto sei am Donnerstag in Leipzig entwendet worden, teilte die Polizei mit. Zudem sei eines der beiden transportierten Fahrräder in Bayern zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Nun erwarten den Mann mehrere Strafanzeigen.