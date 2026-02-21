Schwerer Unfall kurz nach Mitternacht: Ein junger Mann kommt mit dem Wagen von der Straße ab. Auch das THW kommt zum Einsatz.

Apolda - Ein 19-Jähriger ist in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) mit dem Auto gegen einen Strommast gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen kurz nach Mitternacht. Demnach sei der junge Mann mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen, habe einen geparkten Pkw touchiert und sei dann frontal gegen den Strommast geprallt. Den Angaben zufolge war der 19-Jährige alkoholisiert und nicht angeschnallt.

Das Technische Hilfswerk (THW) aus Apolda kam demnach zu Hilfe und sicherte den Strommast. Dieser drohte auf ein Einfamilienhaus zu stürzen. Der Fremdschaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden.