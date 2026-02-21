Über Stunden warnte der Wetterdienst vor Glatteis. Wie fällt die erste Bilanz der Polizei aus?

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung vor Glätte im Nordosten Deutschlands aufgehoben. Sie galt in der Nacht zum Samstag für Teile Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns sowie Berlin.

In der Hauptstadt waren am Morgen bei Regen Gehwege und Seitenstraße mitunter noch spiegelglatt. In Mecklenburg-Vorpommern kam es bis zum Morgen trotz Glatteis nur zu wenigen leichten Unfällen. Auch in den restlichen betroffenen Regionen lagen nach ersten Angaben der Polizei keine Meldungen zu größeren Verkehrsunfällen wegen des Wetters vor.

Laut Wetterdienst kann es noch bis zum Vormittag in Vorpommern und Ostbrandenburg gefrierenden Regen und Glatteis geben. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Glättegefahr dann ab.