Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und Drogen im Blut: Ein 20-Jähriger fiel der Polizei in Sangerhausen auf – was im Kofferraum lag, sorgt für Ermittlungen.

Sangerhausen - In Sangerhausen hat die Polizei ein gestohlenes Auto angehalten und bei dem Fahrer Werkzeug und mögliches Diebesgut gefunden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle am Samstagabend fest, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten, es bestand keine Versicherung und Zulassung, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der 20-jährige Fahrer hat keine Fahrerlaubnis, ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis und Amphetamine an.

Damit noch nicht genug: im Wagen fanden die Polizisten Werkzeuge, die für Einbrüche genutzt worden sein könnten, außerdem ein hochwertiges Fahrrad und eine Münzsammlung. Alles wurde sichergestellt. Der 20-Jährige hatte außerdem ein Einhandmesser bei sich, das im öffentlichen Raum nicht erlaubt ist. Gegen den Mann laufen nun Anzeigen wegen diverser Verstöße.