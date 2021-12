Wegen Grünen Pass Mit Gummi-Arm: So absurd wollte ein Italiener beim Impfen tricksen

Ohne den sogenannten „Grünen Pass“ geht in Italien so gut wie gar nichts mehr. Um ihn zu bekommen, schreckte ein Italiener auch vor einem Gummi-Arm nicht zurück. Was ihm nun für Konsequenzen drohen.