Am zweiten Renntag in Hoppegarten gewinnt der Mitfavorit. Fast 10.000 Menschen sind dabei.

Hoppegarten - Der sechsjährige Wallach Flatten the Curve mit dem Champion-Jockey Thore Hammer-Hansen im Sattel hat das erste diesjährige Berliner Rennen der Europa-Gruppe gewonnen. Am zweiten Renntag in Hoppegarten gewann der zu einer Quote von 30:10 gewettete Mitfavorit das Comer Group International 54. Oleander-Rennen.

Bei der mit 130.000 Euro dotierten Steherprüfung über 3.200 Meter verwies das Siegerduo vor 8.900 Zuschauern die aus Frankreich angereiste siebenjährige Stute Enfranchise (Nathan Crosse) und den sechsjährigen Waldadler (Eddie Pedroza) auf die Plätze.

Hammer-Hansen hielt sein Pferd unterwegs bei konstantem Tempo lange an drittletzter Stelle im Neunerfeld. „In der Geraden ging zum Glück rechtzeitig eine Lücke auf“, sagte der Topjockey und fügte hinzu: „Die französische Stute Enfranchise leistete zwar harten Widerstand, aber mein Pferd hatte nach einem packenden Finale im Ziel den Kopf vorn.“