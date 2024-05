Dresden - Die evangelische Landeskirche Sachsen hat im vergangenen Jahr 10.407 Christen allein durch Austritt verloren. Die Mitgliederzahl sank demnach weiter auf 592.368 Protestanten Ende 2023, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Donnerstag mitteilte. Mit rund 3900 Kindern und Erwachsenen wurden auch weniger getauft als im Vorjahr und mit 280 Menschen weniger neu aufgenommen. Jeder einzelne Austritt schmerze, sagte Landesbischof Tobias Bilz. Oft schrieben ihm Menschen, dass sie mit den Haltungen und Äußerungen der Kirche nicht mehr einverstanden seien und deshalb gingen.

Ende 2023 gehörten der Landeskirche nach deren Angaben 18.135 evangelische Christen weniger an, ein Jahr zuvor waren es noch 610.503. Die Zahl der Taufen lag 2022 bei rund 4150 und die der neu aufgenommenen Mitglieder bei 320. Allerdings starben im vergangenen Jahr mit 12.457 Gemeindegliedern weniger als 2022, die Austrittszahl lag damals mit 10.651 ähnlich hoch, hieß es.

Immer weniger Menschen seien bereit, das Ausbalancieren unterschiedlicher Haltungen innerhalb der Kirche mitzutragen, sagte der Landesbischof. „Unsere 1600 Kirchen prägen nicht nur die Städte und Dörfer in Sachsen, sondern sie sind auch offen für alle - zum Innehalten, Atemholen, in Momenten der Freude und in Trauer.“ Mit ihren Schulen, Kitas und Sozialprojekten der Diakonie aber wirke Kirche darüber hinaus an vielen Stellen in der Gesellschaft und tue Gutes. „Und das ist heute wichtiger denn je.“